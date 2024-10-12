Москва, 12 октября, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Учения НАТО, связанные с применением ядерного оружия, направлены на подготовку к ограниченной ядерной войне в Европе. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью «РИА Новости».

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В ходе учений будут использоваться тактические ядерные авиабомбы США, которые доставят самолёты ВВС стран — участниц Североатлантического альянса. Условным противником в учениях будет Россия.

Коротченко пояснил, что в рамках учений будут отрабатываться задачи по нанесению ударов по объектам в России вдоль всей границы с НАТО. В первую очередь это касается регионов Ленинградского, Московского и Южного военных округов, где НАТО тренируется преодолевать системы противовоздушной обороны, достигать целей для атаки и наносить ядерные удары.

Сценарий учений предусматривает проработку всех этапов операции, за исключением реального применения ядерного оружия и вторжения в воздушное пространство России.

«Все эти действия направлены на подготовку к ограниченной ядерной войне в Европе с использованием американского тактического ядерного оружия», — подчеркнул главред.

Коротченко также считает, что в случае реального конфликта с применением американского тактического ядерного оружия Россия должна ответить ограниченным ядерным ударом по США. По его мнению, необходимо заранее определить два-три военных объекта для ответного удара. Эту работу должны провести представители Генштаба.

Как сообщало ИА Регнум, Нобелевскую премию мира за 2024 год присудили японской организации Nihon Hidankyo, которая объединяет людей, выживших после бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки.

В обозримом будущем на полях заседания первого комитета в Нью-Йорке состоится встреча в формате «ядерной пятерки» (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США).

В сентябре 2023 года в Нью-Йорке на полях первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча «ядерной пятерки» на уровне экспертов.

Рябков в октябре 2023 года заявил, что формат «ядерной пятёрки» является отдельным сюжетом, который не связан напрямую с вопросом диалога России и США по стратегической стабильности, так как в этом формате своя повестка. Он отмечал, что повестку дня надо расширить, в том числе за счёт работы над новым обзорным циклом Договора о нераспространении ядерного оружия, а также сюжетов, касающихся взаимодействия группы пяти государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН.