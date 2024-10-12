Берлин, 13 октября, 2024, 00:50 — ИА Регнум. Создатель файлообменников Megaupload и Mega немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского «осталось мало времени».

ИА Регнум Переговоры, Украина, Зеленский

Дотком провёл опрос среди своих подписчиков, и большинство из них (81,4%) высказались, что президент РФ Владимир Путин мог бы победить на выборах на Украине, если бы в числе кандидатов был он и Зеленский.

«У Зеленского осталось мало времени», — прокомментировал Ким Дотком результаты опроса.

Всего в опросе приняли участие почти 26 тыс. пользователей социальной сети X.

Как сообщало ИА Регнум, Украина уже проиграла России, но мировые СМИ не признают это до выборов президента США в ноябре, заявил Ким Дотком.

Украина медленно проигрывает в конфликте с Россией, написал 8 октября британский журнал Prospect со ссылкой на европейских чиновников. Москва, по их мнению, может продолжить свою тактику боевых действий на истощение и впоследствии захватить ещё больше украинских территорий. Источники издания в НАТО считают, что продвижение российских войск вглубь Украины не исключает партизанской войны на её территории. Это усугубит политические и экономические последствия конфликта для европейского континента.

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон сравнил Украину с безголовой курицей, которая бегает и не понимает, что мертва. Украине не победить Россию, а потакание Владимиру Зеленскому западными политиками — пустая трата времени, добавил эксперт.