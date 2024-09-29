Вашингтон, 29 сентября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Украине не удастся победить Россию, а потакание главе киевского режима Владимиру Зеленского западными политиками — пустая трата времени. Такое мнение высказал экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Украина не победит. Украина проигрывает. Она проиграла. Это как старая курица с отрезанной головой, которая бегает кругом и не понимает, что она мертва», — отметил Джонсон, комментируя встречу Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Трамп, по мнению эксперта, в случае победы сможет завершить военный конфликт на Украине и попытается наладить отношения с Россией, несмотря на то, что это будет очень трудно.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее немецкое издание Der Spiegel писало, что во время встречи с Трампом на лице Зеленского был ужас. Авторы материала негативно оценили итоги поездки Зеленского в США. Они указали на то, что встреча с экс-президентом, состоявшаяся в Нью-Йорке, была «холодной» и «ясно показала: химии между этими двумя мужчинами нет совсем». Однако глава киевского режима «уже набрался опыта в терпении унижений».

Перед встречей Трамп и Зеленский заочно обменялись резкими заявлениями. Кандидат в президенты США назвал лидера украинского режима «лучшим торгашом в истории» и отметил, что киевский режим должен был согласиться на перемирие с Россией на любых условиях. В свою очередь Зеленский заявлял, что Трамп, рассуждая о возможности закончить конфликт на Украине за 24 часа, не понимает, о чём говорит.