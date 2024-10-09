Лондон, 9 октября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Европейские чиновники, ответственные за безопасность, убеждены, что Украина медленно проигрывает в конфликте с Россией, сообщил британский журнал Prospect со ссылкой на собственные источники.

President Of Ukraine/Global Look Press

По мнению неназванных представителей стран Евросоюза, Россия может продолжить свою тактику войны на истощение и впоследствии захватить ещё больше украинских территорий. Вместе с тем, это не означает, что Украина будет захвачена целиком или падет уже завтра, уточняют в издании.

«Честно говоря, я думаю, что более вероятно, что Россия уничтожит города, поэтому у украинцев нет другого выбора, кроме как бежать, отказываясь от еще большей части своей страны», — приводит журнал слова собеседника в Харькове.

Источники издания в НАТО считают, что продвижение российских войск вглубь Украины может привести к партизанской войне на ее территории, что усугубит политические и экономические последствия войны для европейского континента.

Как пишет британская газета Financial Times, в Киеве обеспокоены, что Украине не хватит ресурсов, чтобы вернуть все территории, захваченные Россией. В кулуарах обсуждается возможность сдать часть территорий в обмен на гарантии безопасности или возможность вступить в НАТО.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса с Киевом. В то же время, после начала вторжения Украины на территорию Курской области российский лидер заявил, что переговоры могут возобновиться только после того, как российские войска освободят российский приграничный регион от Вооруженных сил Украины.