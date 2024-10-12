Берлин, 12 октября, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Украина уже проиграла России, но мировые СМИ не признают это до ноябрьских выборов президента США. К такому выводу пришёл немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Украина проиграла в конфликте с Россией! Но СМИ не могут говорить об этом до выборов в США, иначе демократы будут выглядеть полными идиотами, не говоря уже о НАТО, ЕС и всех, кто давал Украине миллиарды с «непоколебимой поддержкой» и «столько, сколько требуется», — написал Дотком в соцсети X.

Кроме того, предприниматель предсказал, что НАТО в дальнейшем будет занято продажей американского оружия напуганным странам Евросоюза, отношения между ЕС и США испортятся.

Как сообщало ИА Регнум, Украина медленно проигрывает в конфликте с Россией, написал 8 октября британский журнал Prospect со ссылкой на европейских чиновников. Москва, по их мнению, может продолжить свою тактику войны на истощение и впоследствии захватить ещё больше украинских территорий. Источники издания в НАТО считают, что продвижение российских войск вглубь Украины не исключает партизанской войны на её территории. Это усугубит политические и экономические последствия войны для европейского континента.

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон сравнил Украину с безголовой курицей, которая бегает кругом и не понимает, что мертва. Украине не победить Россию, а потакание главе киевского режима Владимиру Зеленского западными политиками — пустая трата времени, добавил эксперт.