Санкт-Петербург, 12 октября, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Актёру театра и кино Григорию Чабану внезапно стало плохо во время спектакля в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге 12 октября. Артиста увезли в больницу. Об этом сообщили в театре.

«РИА Новости» / Владимир Трефилов

38-летний Григорий Чабан потерял сознание во время начала спектакля «Три сестры». Постановку перенесли на 2 декабря.

Спектакль длится 4 часа 40 минут. Чабан играет роль барона Николая Тузенбаха. Как пояснили в театре, актёр является приглашённым артистом.

По предварительным данным, у Григория Чабана случился спазм сосудов.

Григорий Чабан известен по сериалам «Бывшие», «Ментовские войны», «Почка», «Налёт», «Актёр», «Бонус», «Мёрзлая земля», «Первый класс».

C 2020 года играет в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Через некоторое время после госпитализации Чабан опубликовал видео, в котором рассказал, что чувствует себя нормально. Он сдал анализы крови, КТ. По его словам, ему стало плохо из-за переживаний — спектакль «Три сестры» не показывали с марта.

Как сообщало ИА Регнум, народного артиста РСФСР, киноактёра, режиссёра и сценариста Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за скопившейся жидкости в головном мозге. У артиста в ходе последнего обследования выявили признаки онкологического заболевания.

Композитор Вячеслав Добрынин скончался 1 октября на 79-м году жизни. Последний месяц он не вставал с постели. Его 26 сентября госпитализировали в тяжёлом состоянии. У артиста было подозрение на инсульт.