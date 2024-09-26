Москва, 26 сентября, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Народный артист России певец и композитор Вячеслав Добрынин госпитализирован в тяжёлом состоянии в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT 26 сентября.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

По информации канала, у 78-летнего артиста подозрение на инсульт. Уточняется, что ранее он уже перенёс два инсульта. Отмечается, что врачи не дают никаких прогнозов и делают всё возможное.

Директор артиста Сергей Карпов сообщил «РИА Новости», что не знал о госпитализации, ведь «никаких сообщений не было».

Вячеслав Добрынин написал такие известные произведения, как «Всё, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Синий туман», «Ни минуты покоя», «Не сыпь мне соль на рану…». Он сотрудничал с Аллой Пугачёвой, Львом Лещенко, Михаилом Боярским, Михаилом Шуфутинским и многими другими.