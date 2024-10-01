Москва, 1 октября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Советский и российский композитор и певец, народный артист России Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни. Об этом 1 октября сообщил Telegram-канал Mash.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певец Вячеслав Добрынин

«По нашей информации, артист скончался сегодня в одной из московских клиник», — говорится в сообщении.

Ранее, 26 сентября, стало известно, что Добрынина госпитализировали в тяжёлом состоянии в одну из клиник Москвы. Отмечалась, что у артиста было подозрение на инсульт, при том, что до этого он перенёс ещё два инсульта.

Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Оганесовича Петросяна и медсестры Анны Ивановны Антоновой. С детства носил фамилию Антонов

В начале 1960-х окончил музыкальное училище имени Октябрьской революции по дирижерско-хоровому и народному отделениям, в 1970 году — исторический факультет МГУ по специальности «история и теория искусства». В 1972 году официально сменил имя на Вячеслав Григорьевич Добрынин, чтобы его не путали с однофамильцем — певцом и композитором Юрием Антоновым.

В конце 1960-х начале 1970-х работал в ВИА «Веселые ребята» и джазовом оркестре Олега Лундстрема гитаристом. Также Добрынин начал писать музыку к песням для эстрадных исполнителей и с середины 1970-х стал одним из самых популярных композиторов в Советском Союзе.

Он является автором музыки к таким известным песням, как «Всё, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Синий туман», «Ни минуты покоя», «Не сыпь мне соль на рану…», «Прощай», «Не волнуйтесь, тетя», «Где же ты была», и многим другим. Добрынин работал с Аллой Пугачёвой, Львом Лещенко, Михаилом Боярским, Михаилом Шуфутинским и многими другими артистами.