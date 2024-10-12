Грозный, 12 октября, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Владельцем автозаправочной станции (АЗС) в Грозном, где взорвалась цистерна с газом, является местный предприниматель. Об этом 12 октября сообщил Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM АЗС

«Владелец взорвавшейся в Грозном заправки — местный 48-летний бизнесмен Салман М.», — указали авторы.

Отмечается, что бизнесмен также владеет тремя медицинскими компаниями и является совладельцем фирмы, работающей в сфере ЖКХ. Кроме того, он числится генеральным директором риэлторской конторы.

В настоящее время устанавливается его местонахождение.

Официального подтверждения заявленной информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября на АЗС на проспекте Мохаммеда Али в Грозном взорвалась цистерна с газом. По словам очевидцев, резервуар взрывной волной отбросило на несколько десятков метров во двор жилого дома. После этого вспыхнул пожар. К тушении привлекли 35 сотрудников и семь единиц техники. Площадь пожара составила 900 кв. м.

АЗС в результате взрыва оказалась полностью разрушена, также были повреждены несколько строений вблизи станции. В МЧС России подтвердили данные о гибели четырёх человек в результате ЧП.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва. Он заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.