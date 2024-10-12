Грозный, 12 октября, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Грозном. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Таисия Боршигова/ТАСС

«Я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Да смилостивится Всевышний Аллах над ними», — написал он в посте.

Он уточнил, что ситуация находится под его личным контролем, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также он заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба МЧС сообщила, что на АЗС на проспекте Мохаммеда Али в Грозном взорвалась цистерна с газом. Местные жители в социальных сетях сообщали, что цистерна взрывной волной была отброшена на несколько десятков метров во двор жилого дома, приземлившись вблизи здания.

Произошёл пожар, спасатели начали ликвидацию возгорания. В тушении были задействованы 35 сотрудников и семь единиц техники. Площадь пожара составила 900 кв. м.

Автозаправочная станция в Грозном в результате взрыва оказалась полностью разрушена, также были повреждены несколько строений вблизи АЗС, следовало из видеозаписи, опубликованной пресс-службой МЧС. Ведомство подтвердило данные о гибели четырёх человек в результате ЧП.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.