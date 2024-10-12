Москва, 12 октября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. В Москве завершили проходку соединительной ветки в электродепо «Столбово», которое позволит обслуживать подвижной состав не только Сокольнической (красной), но и Троицкой (изумрудная) линии метро. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Тоннель длиной больше километра проложен на глубине 17 метров под запущенным участком магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и Коммунаркой. Из-за перпендикулярного расположения трасс Троицкой и Сокольнической линий щиту пришлось пройти очень сложный участок с радиусом поворота 160 метров», — приводится слова Собянина на сайте мэрии Москвы.

Отмечается, что щит «Ольга» прошёл возле выхода со станции «Новомосковская» Сокольнической линии, выполнил крутой поворот в сторону Московской области для примыкания к камере съездов за одноимённой станцией Троицкой линии, для поездов которой планируется в будущем построить новое электродепо «Троицкое».

Собянин также уточнил, что в настоящее время строится «Южное» депо, регистрируются «Владыкино» и «Выхино», а проектируется «Бирюлевское».

Как передавало ИА Регнум, ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что порядка 11 тыс. специалистов и свыше 1 тыс. единиц техники задействованы на стройках объектов столичного метрополитена. Так, на Рублёво-Архангельской линии задействованы сразу три тоннелепроходческих комплекса. На линии готовятся площадки для старта новых щитов.

Ранее, 7 сентября, президент России Владимир Путин и Сергей Собянин провели церемонию открытия участка Троицкой линии метрополитена со станциями «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Путин поздравил москвичей с открытием новой линии метро, назвав успехи столицы в сфере метростроения выдающимися. Длина открытого участка составила 8,3 км, предполагается, что к 2029 году пассажиропоток на новых станциях достигнет 100 тыс. человек.

Двумя днями ранее Собянин принял участие в церемонии открытия новой станции «Потапово» Сокольнической (красной) линии. Он подчеркнул, что новая платформа стала первой наземной отапливаемой станцией столичного метро. Её запуск позволит снизить нагрузку на станции метро «Бунинская аллея», «Новомосковская» и «Тёплый Стан», а также на проходящие рядом дороги.