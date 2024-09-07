Москва, 7 сентября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 7 сентября открыли участок Троицкой линии Московского метрополитена.

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Участие в церемонии они приняли по видео-конференц-связи из концертного зале «Зарядье», где прошло торжественное мероприятие в честь 877-летия Москвы.

«Город развивается, поэтому мы продолжаем реализовывать крупные проекты. Один из таких проектов — строительство Троицкой линии метро, 43 км, 17 станций. <…> Сегодня мы готовы открыть первую очередь этой линии, несколько станций: «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская», — процитировало Собянина агентство новостей «Москва».

Глава государства поздравил москвичей с открытием новой линии метро, отметив, что развитие метрополитена меняет качество жизни людей. По его словам, у столицы выдающиеся успехи в сфере метростроения.

«Это, конечно, прежде всего заслуга тех, кто работает в этой важнейшей отрасли городского хозяйства. Поздравляя москвичей, не могу не сказать слова благодарности тем, кто это всё делает. Прежде всего метростроителям, ну и всему комплексу, который обслуживает эту отрасль Москвы», — сказал Путин.

Длина открытого участка составила 8,3 км. Он улучшит транспортное обслуживание около миллиона москвичей. Более 800 тыс. из них проживают в районах Обручевский, Коньково, Тёплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка. Планируется, что к 2029 году пассажиропоток на новых станциях достигнет около 100 тыс. человек.

Новая, Троицкая линия метро пройдёт от станции МЦК «ЗИЛ» в Даниловском районе до города Троицка. Жители новых территорий Москвы получат скоростной рельсовый транспорт. Ветка длиной более 43 км с 17 станциями будет одним из самых протяжённых радиусов Мосметро.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 7 сентября в концертном зале «Зарядье» поздравил с 877-й годовщиной основания Москвы жителей города и всех российских граждан. Президент назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира.

Вместе с Собяниным они приняли участие в открытии ряда инфраструктурных объектов в столице. Были открыты крупнейший в мире центр кинопроизводства — кинопарк «Москино» и новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана.