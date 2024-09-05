Москва, 5 сентября, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 5 сентября принял участие в церемонии открытия новой станции «Потапово» Сокольнической (красной) линии метрополитена.

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«Это первая отапливаемая наземная станция города. Она расположена в створе дорожной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, недалеко от пересечения с улицей Александры Монаховой», — написал он в Telegram-канале.

Собянин отметил, что введение в строй «Потапово» позволит снизить нагрузку на станции метро «Бунинская аллея», «Новомосковская» и «Тёплый Стан», а также на проходящие рядом дороги. Также в 2,5 раза сократится время в пути до станции БКЛ «Проспект Вернадского».

Последние 10 лет стали временем второго рождения для красной ветки. До 2014 года на ней было 19 станций, а теперь их уже 27, добавил мэр мегаполиса. Он назвал продление Сокольнической линии одним из важнейших проектов программы строительства столичного метро.

Глава города также сообщил, что в ближайшее время в метрополитене планируется ввести в эксплуатацию электродепо «Столбово», которое будет обслуживать Сокольническую и строящуюся Троицкую линии. Это позволит увеличить интенсивность движения поездов на южном радиусе вдвое.

Как передавало ИА Регнум, первый тестовый состав московского метро от станции «Новомосковская» (бывшая «Коммунарка») до «Потапово» проехал 31 августа. Специальный «поезд-лаборатория» проверял готовность пути, связь с диспетчером и работу устройств движения поездов. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что новая станция увеличит транспортную доступность районов Коммунарка и Южное Бутово.

30 августа Собянин сообщил о внедрении ряда инновационных проектов. В метро, речном и наземном транспорте ввели оплату через систему быстрых платежей (СБП). Также на «Марьиной Роще» БКЛ и в терминале № 1 Московского городского вокзала у станции «Нижегородская» заработали цифровые станции, на которых пассажиры могут загрузить данные о транспорте.