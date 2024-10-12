Грозный, 12 октября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Взрыв в Грозном днём 12 октября произошёл за автозаправочной станции Liontek, расположенной между двумя другими АЗС — «Лидер» и «ГазТек», сообщил 12 октября Telegram-канал «112» со ссылкой на МЧС Чеченской Республики.

Кадр из видео

Ранее тот же источник сообщал, что взрыв, по предварительным данным, произошёл на АЗС «Лидер».

«В ходе проведённой разведки установлено, что возгорание произошло на автогазозаправочной станции LionTek, горят три резервуара со сжиженным углеводородным газом. В ходе тушения произошёл взрыв, взрывной волной одна цистерна отброшена на 400 м, в результате чего, к сожалению, погибло четыре человека, в том числе двое детей», — рассказал представитель министерства.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в Грозном взорвалась цистерна с газом. Местные жители в социальных сетях сообщали, что цистерна взрывной волной была отброшена во двор жилого дома и приземлилась вблизи здания.

Произошёл пожар, спасатели начали ликвидацию возгорания. В тушении были задействованы 35 сотрудников и семь единиц техники. Площадь пожара составила 900 кв. м.

Автозаправочная станция в Грозном в результате взрыва оказалась полностью разрушенной, также были повреждены несколько строений вблизи АЗС, следовало из видеозаписи, опубликованной пресс-службой МЧС. Ведомство подтвердило данные о гибели четырёх человек в результате ЧП.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. По информации СМИ, причиной взрыва, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива.