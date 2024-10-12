Москва, 12 октября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Истребители Су-35С Воздушно-космических сил РФ выполнили плановое патрулирование в небе над приграничными районами Курской области. Об этом 12 октября сообщили в Минобороны РФ.

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«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали <…> прикрытие действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике Вооружённых сил Украины (ВСУ)», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Минобороны РФ также распространило кадры полёта истребителей и их возвращение на аэродром после выполнения боевой задачи.

Как сообщало ИА Регнум, российская авиация за сутки 11 октября нанесла удары по скоплению живой силы и техники Вооружённых сил Украины возле 18 населённых пунктов Курской области. Огонь российские силы открыли по позициям ВСУ в районах Владимировки, Дарьино, Колмаков, Козачей Локни, Любимовки, Лебедевки, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Свердликово, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

Под удар российских сил попали личный состав и техника 11 бригад ВСУ. Кроме того, ВС России нанесли удары по позиции украинской армии у 13 населённых пунктов в Сумской области.

Потери ВСУ за всё время ведения боевых действий в Курской области с 6 августа превысили 22 300 человек. За последние сутки украинская армия на курском направлении потеряла более 400 бойцов. Также ВСУ лишились нескольких десятков единиц техники, в том числе шести танков, двух боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин и двух пусковых установок реактивных систем залпового огня.