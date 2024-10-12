Москва, 12 октября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Оскорбления со стороны вице-президента США и кандидата в президенты Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Путина и других лидеров представляют собой квинтэссенцию американской модели международных отношений. Об этом 12 октября в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Фрагмент эфира Зарубин опубликовал в Telegram-канале.

Сергей Бобылев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По его словам, высший политический истеблишмент Соединённых Штатов Америки впитал такую политическую культуру.

«Это, собственно, наверное, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязывать всему миру, и той самой модели, которая всё меньше начинает нравиться мировому большинству», ― подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Харрис, критикуя своего конкурента от республиканцев, бывшего президента США Дональда Трампа за якобы личные контакты с Путиным, назвала российского лидера «диктатором-убийцей».

В посольстве России в Вашингтоне слова Харрис назвали неприемлемыми и отметили, что теперь американским политикам стало свойственно подобное хамство. Такое поведение указывает на бессилие правящих кругов в Вашингтоне, которые хотели бы расправиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение», добавили дипломаты.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что политическая элита Запада, привыкшая к диктату над всем миром, недовольна провалами, с которыми сталкивается в последнее время. Оскорбления с её стороны в адрес Путина говорят о безысходности, считает депутат.

Харрис позволила себе подобные оскорбительные высказывания в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, председателя КНР Си Цзиньпина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. В эфире одной из программ телеканала CBS News, когда ведущий заговорил о том, что Трамп любит рассказывать о тесных отношениях с этими главами государств, вице-президент перебила журналиста, назвав всех перечисленных «диктаторами, автократами и теми, кого отлично можно описать словом убийцы». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что такие высказывания в отношении главы венгерского правительства неприемлемы.