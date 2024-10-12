Песков назвал оскорбления Харрис в адрес Путина квинтэссенцией политики США
Москва, 12 октября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Оскорбления со стороны вице-президента США и кандидата в президенты Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Путина и других лидеров представляют собой квинтэссенцию американской модели международных отношений. Об этом 12 октября в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Фрагмент эфира Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
По его словам, высший политический истеблишмент Соединённых Штатов Америки впитал такую политическую культуру.
«Это, собственно, наверное, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязывать всему миру, и той самой модели, которая всё меньше начинает нравиться мировому большинству», ― подчеркнул представитель Кремля.
Как сообщало ИА Регнум, Харрис, критикуя своего конкурента от республиканцев, бывшего президента США Дональда Трампа за якобы личные контакты с Путиным, назвала российского лидера «диктатором-убийцей».
В посольстве России в Вашингтоне слова Харрис назвали неприемлемыми и отметили, что теперь американским политикам стало свойственно подобное хамство. Такое поведение указывает на бессилие правящих кругов в Вашингтоне, которые хотели бы расправиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение», добавили дипломаты.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что политическая элита Запада, привыкшая к диктату над всем миром, недовольна провалами, с которыми сталкивается в последнее время. Оскорбления с её стороны в адрес Путина говорят о безысходности, считает депутат.
Харрис позволила себе подобные оскорбительные высказывания в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, председателя КНР Си Цзиньпина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. В эфире одной из программ телеканала CBS News, когда ведущий заговорил о том, что Трамп любит рассказывать о тесных отношениях с этими главами государств, вице-президент перебила журналиста, назвав всех перечисленных «диктаторами, автократами и теми, кого отлично можно описать словом убийцы». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что такие высказывания в отношении главы венгерского правительства неприемлемы.