Будапешт, 12 октября, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Оскорбительные высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неприемлемы. Это говорит о неуважении к венграм, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

(сс) Mark Warner Камала Харрис

«Прежде всего, это скандал. Так говорить о моём премьер-министре — неприемлемо. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу», — сказал дипломат.

Сийярто напомнил, что Орбан занимает свой пост на протяжении 14 лет по воле венгерского народа.

Венгры, по его словам, всегда проявляли уважение к американскому народу и ожидают такого проявления в ответ. Подобного рода слова показывают полное неуважение, особенно в отношениях между союзниками. Для Харрис это не лучший старт для дальнейших отношений Венгрии и США, заключил министр.

Речь идёт о том, как в эфире одной из программ телеканала CBS News ведущий заговорил о том, что экс-президент Дональд Трамп любит рассказывать о тесных отношениях с Виктором Орбаном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Камала Харрис перебила журналиста, назвав всех перечисленных «диктаторами, автократами и теми, кого отлично можно описать словом убийцы».

Как сообщало ИА Регнум, подобным же образом Харрис высказалась о президенте России Владимире Путине. В посольстве РФ в Вашингтоне осудили кандидата на пост главы Белого дома за слова о Путине. Поведение американских политиков указывает на бессилие правящих кругов в Вашингтоне, которые хотели бы расправиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение», но им следует смириться с политикой, основанной на национальных интересах, которую проводит Москва, и не оскорблять сплотившийся вокруг своего лидера российский народ, подчеркнули дипломаты.