Москва, 9 октября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Оскорбления вице-президента и кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина свидетельствуют о безысходности. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Камала Харрис

«Это говорит о соответствующем интеллекте лиц, об их психическом состоянии, об их состоянии здоровья», — приводит слова Чепы «Lenta.ru».

По его словам, политическая элита Запада, привыкшая к диктату над всем миром, недовольна провалами, с которыми сталкивается в последнее время.

«Это говорит о безысходности. Когда человек нервничает, когда человек кричит, бесится, ругается — это говорит о том, что у него не всё нормально», — прокомментировал депутат слова Харрис о Путине.

Как передавало ИА Регнум, ранее Харрис, критикуя своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа за якобы контакты с Путиным, назвала российского лидера «диктатором-убийцей».

Позже посольство РФ в Вашингтоне осудило оскорбительные высказывания Харрис. Там отметили, что слова вице-президента являются примером хамства, которое ныне свойственно политикам этой страны.

Дипломаты добавили, что поведение американских политиков указывает на бессилие правящих кругов в Вашингтоне, которые хотели бы расправиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение». Но им следует смириться с политикой, основанной на национальных интересах, которую проводит Москва, и не оскорблять сплотившийся вокруг своего лидера российский народ.