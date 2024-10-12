Барнаул, 12 октября, 2024, 17:08 — ИА Регнум. В Алтайском крае возбудили уголовное дело после нападения на семью участника специальной военной операции. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Информация о нападении появилась в соцсетях. Инцидент произошёл после незначительного дорожно-транспортного происшествия с участием легковых автомобилей. После этого двое мужчин напали на семью участника спецоперации и угрожали им расправой. Других подробностей не приводится.

«Следственными органами СК России по Алтайскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по краю Игорю Колесниченко доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября в Приморском крае Уссурийский районный суд вынес приговор четырём несовершеннолетним, которые ограбили участника спецоперации. Подростки позвонили в квартиру мужчины, когда он открыл дверь, проникли в дом, заперлись изнутри и потребовали у него деньги. Затем ветерана СВО избили, снимая всё на видео, похитили его телефон и сбежали. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.

В Башкирии в мае неизвестные напали на двух участников специальной военной операции. За них вступились местные жители, что привело к массовой драке. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.