Уфа, 26 мая, 2024, 23:31 — ИА Регнум. В Башкирии неизвестные напали на двух участников специальной военной операции, нападение переросло в массовую драку. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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«В социальных медиа размещена информация о том, что в одном из населённых пунктов Республики Башкортостан произошло нападение на двух участников специальной военной операции. Сообщается, что за участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Следственное управление СК России по региону по факту произошедшего возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ). О ходе расследования будет доложено в центральный аппарат ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая в станице Челбасской в Каневском районе Краснодарского края между двумя подростками и участниками специальной военной операции возник конфликт. В результате они напали на мужчину, причинив телесные повреждения. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавших, им предъявили обвинения. В пресс-службе краевого следственного управления СК РФ подчеркнули, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.