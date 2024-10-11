Уссурийск, Приморский край, 11 октября, 2024, 07:42 — ИА Регнум. В Приморском крае Уссурийский районный суд вынес приговор четырём несовершеннолетним, которые ограбили участника спецоперации, проникнув в его квартиру. Подростки сами сняли своё преступление на видео и выложи в Сеть. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Несовершеннолетние признаны судом виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Один фигурант получил 2 года 15 дней, двое — 2 года, четвёртый соучастник — 1 год 10 месяцев.

В суде установлено, что подростки позвонили в квартиру мужчины, когда он открыл дверь, проникли в дом, заперлись изнутри и потребовали у ветерана СВО деньги. Затем мужчину избили, снимая всё на видео, похитили его телефон и сбежали.

Отмечается, что все четверо состояли на учёте.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура не согласилась с продлением ареста Иракли Мунчавы и Рустама Лакашии, обвиняемых в избиении в Санкт-Петербурге участника специальной военной операции, и оспорила решение суда.

В Санкт-Петербурге 18 декабря 2023 года двое мужчин жестоко избили инвалида и участника спецоперации Виталия Павловского за замечание о припаркованном на тротуаре автомобиле. В ходе избиения выкрикивались националистические оскорбления. Нападавшие называли Павловского «русской свиньёй». Они пытались наносить удары по голове со стороны, которую участник СВО не мог прикрыть из-за ампутированной руки.

После драки злоумышленники скрылись, а пострадавший вызвал полицию.

Подозреваемых задержали. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Обоих фигурантов суд отправил под стражу. Затем следствие переквалифицировало дело по статье о покушении на убийство и экстремизме. После завершения расследования Следственный комитет направил дело в прокуратуру, однако в ведомстве отказались утверждать обвинительное заключение и передали дело на доследование.