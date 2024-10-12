Феодосия, Крым, 12 октября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. На нефтебазе в Феодосии полностью ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили экстренные службы.

Мария Малашенко/ТАСС Пожар на нефтебазе в Феодосии

«Горения нет, идёт испарение от проливки повреждённых огнём резервуаров», — приводят «РИА Новости» слова представителя экстренной службы.

Он добавил, что в настоящее время спецтехника работает на охлаждение резервуаров.

Как передавало ИА Регнум, пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации.

Из-за возгорания в городе частично перекрывали движение. Для жителей микрорайона Северного в Феодосии развернули сборно-эвакуационные пункты.

Позже глава городской администрации Игорь Ткаченко сообщил, что большинство жителей Феодосии, эвакуированных после возгорания на нефтебазе, вернулись в свои дома.