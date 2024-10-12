Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край, 12 октября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. В Приморско-Ахтарске Краснодарского края жителей двух многоквартирных домов эвакуировали из-за фрагмента беспилотника с неразорвавшейся частью во дворе. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Илья Питалев/РИА Новости

«После ночной атаки киевского режима во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске найден фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью <…> Жителей двух ближайших многоквартирных домов эвакуировали для проведения необходимых действий по удалению и уничтожению устройства в дальнейшем», — сказано в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные и специальные службы.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ повреждены жилые дома и автомобиль. Он уточнил, что в Славянске-на-Кубани обломки дрона повредили крыши двух частных домов, а в Приморско-Ахтарске выбило стёкла в одном из домов. Также из-за падения обломков БПЛА загорелся легковой автомобиль. Пожар ликвидировали.