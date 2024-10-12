Нью-Йорк, США, 12 октября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали применять в зоне проведения спецоперации беспилотники, которые способны выпускать расплавленный металл, горящий при температуре 2427 градусов по Цельсию. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинские бойцы называют такие БПЛА «дроны-драконы». В усовершенствованном варианте беспилотника ВСУ используются термитные заряды. Термит, изначально разработанный для сварочных работ железнодорожных путей столетие назад, состоит из смеси алюминия и оксида железа.

«При воспламенении она (смесь. — Прим. ред.) вызывает самоподдерживающуюся реакцию, из-за которой её практически невозможно потушить», — отметили авторы материала.

Издание подчеркнуло, что использование термита не запрещено международным правом, но применение такого зажигательного оружия в гражданских районах запрещено принятой ООН Конвенцией о «негуманном» оружии.

Научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон отметила, что Россия способна быстрее масштабировать новые инновации по сравнению с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, об использовании украинскими войсками беспилотников с расплавленным металлом 11 сентября сообщил американский телеканал NBC News. В материале отмечено, что кадры, на которых видно, как дроны сбрасывают воспламеняющуюся субстанцию, украинские войска опубликовали на прошлой неделе. В министерстве обороны Украины телеканалу не прокомментировали использование таких дронов. Однако 60-я отдельная механизированная бригада не отрицала факта их применения.

По данным телеканала, Киев использовал дроны с расплавленным металлом, технологию которого создала Германия в конце XIX века. Немцы активно применяли её в Первую и Вторую мировые войны.

В апреле глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что украинские конструкторы якобы получили возможность собирать беспилотные летательные аппараты с дальностью полёта свыше 1 тыс. км. По его словам, в течение текущего года на территории страны планируется собрать порядка 1 млн беспилотников.

Российские военные ежедневно уничтожают украинские дроны, а также наносят удары по производству украинских БПЛА. По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации ВС России сбили или ликвидировали более 33,4 тыс. беспилотных летательных аппаратов ВСУ.