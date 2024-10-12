Дублин, 12 октября, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Европу ждёт новая волна украинских беженцев из-за решения главы киевского режима Владимира Зеленского поднять налоги на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

«Как будто недостаточно отправить своё население на смерть ради прибыли военной машины США. Диктатор Зеленский собирается удвоить подоходный налог для тех, кто выжил. Берегись, ЕС, идёт новая волна украинцев», — написал он в посте.

Боуз уточнил, что в некоторых случаях налоги увеличатся даже более чем вдвое.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября Боуз заявил, что у Зеленского остаётся всё меньше возможностей, ведь европейцы уже устали от боевых действий, а США сконцентрированы на Ближнем Востоке. По его словам, Зеленский уже понимает, что его диктатура завершится выборами на Украине.

9 октября Боуз рассказал, что жители Украины всё более активно высказывают своё недовольство действующей властью в лице Владимира Зеленского. Журналист добавил фотографию с плакатом, где изображён российский лидер и написано, что с приходом Владимира Путина на Украине настанет порядок. Изображение наклеили поверх объявления одного из военкоматов на украинском языке.