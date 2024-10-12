В Ирландии предупредили Европу о новой волне беженцев с Украины
Боуз: Европу ждёт новая волна беженцев из-за поднятия налогов Зеленским
Дублин, 12 октября, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Европу ждёт новая волна украинских беженцев из-за решения главы киевского режима Владимира Зеленского поднять налоги на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«Как будто недостаточно отправить своё население на смерть ради прибыли военной машины США. Диктатор Зеленский собирается удвоить подоходный налог для тех, кто выжил. Берегись, ЕС, идёт новая волна украинцев», — написал он в посте.
Боуз уточнил, что в некоторых случаях налоги увеличатся даже более чем вдвое.
Как передавало ИА Регнум, 11 октября Боуз заявил, что у Зеленского остаётся всё меньше возможностей, ведь европейцы уже устали от боевых действий, а США сконцентрированы на Ближнем Востоке. По его словам, Зеленский уже понимает, что его диктатура завершится выборами на Украине.
9 октября Боуз рассказал, что жители Украины всё более активно высказывают своё недовольство действующей властью в лице Владимира Зеленского. Журналист добавил фотографию с плакатом, где изображён российский лидер и написано, что с приходом Владимира Путина на Украине настанет порядок. Изображение наклеили поверх объявления одного из военкоматов на украинском языке.