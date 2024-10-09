Дублин, 9 октября, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Жители Украины всё более активно высказывают своё недовольство действующей властью в лице Владимира Зеленского. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Официальное интернет-представительство президента Украины Украинцы

«Растёт сопротивление диктатуре Зеленского. Местные жители ясно выражают свои чувства», — написал Роуз в соцсети Х.

Журналист добавил фотографию с плакатом, где изображён российский лидер с надписью о том, что с приходом Владимира Путина на Украине настанет порядок. Изображение наклеили поверх объявления одного из военкоматов на украинском языке.

Как сообщало ИА Регнум, главари киевского режима встали на путь истребления украинского народа, неоднократно подчёркивал Путин. Российский лидер добавил, что потери ВСУ быстро увеличиваются, в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые противник перебрасывает к границе с РФ.

Москва никогда не разделяла русских и украинцев, считая, что это один народ, отмечал Путин. По словам главы государства, абсолютное большинство людей в России и подавляющее большинство тех, кто жил на Украине, всегда считали, что это фактически одно и то же.

Специальная военная операция на Украине носит поистине освободительный характер, заявил 30 сентября Владимир Путин по случаю Дня воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Неонацистская диктатура в Киеве хотела навсегда оторвать эти регионы от их исторической Родины — России. Москва с 2014 года предпринимала попытки мирно решить конфликт, однако за это десятилетие Запад превратил Украину в антироссийский плацдарм, подчеркнул Путин.