Дублин, 11 октября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает, что у него стремительно заканчиваются возможности, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Global Look Press/Tejas Sandhu/Keystone Press Agency Владимир Зеленский

«Зеленский понимает, что его возможности стремительно сокращаются. Обычные европейцы устали от боевых действий и от того, что элиты ЕС их затягивают, а американцы сейчас смотрят на Восток», — написал он в посте.

По его словам, Зеленский уже понимает, что его диктатура завершится выборами на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября Боуз заявил, что положение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области становится всё более отчаянным. Он прикрепил видео с изображением уничтоженной колонны бронетехники ВСУ, назвав это «кладбищем НАТО».

9 октября Боуз рассказал, что жители Украины всё более активно высказывают своё недовольство действующей властью в лице Владимира Зеленского. Журналист добавил фотографию с плакатом, где изображён российский лидер с надписью о том, что с приходом Владимира Путина на Украине настанет порядок. Изображение наклеили поверх объявления одного из военкоматов на украинском языке.

8 октября Чей Боуз заявил, что немецкие танки Leopard не повлияли на результат боевых действий в зоне СВО, а их репутация была существенно подорвана. Журналист также прикрепил видео, на котором очередной немецкий танк горит после поражения российскими войсками.