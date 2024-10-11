* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 12 октября, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Алишер Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) не смог оспорить третий штраф за нарушение законодательства. Об этом говорится в решении Московского городского суда.

Иван Шилов ИА Регнум Моргенштерн

Инстанция оставила постановление о нарушении закона о деятельности иноагента без изменения, отказав в удовлетворении жалобы.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября в отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело в связи с уклонением от исполнения обязанностей иностранного агента. В прокуратуре отметили, что рэпер в течение длительного времени публиковал материалы без пометок иноагента.

В середине ноября 2023 года суд оштрафовал Моргенштерна на 40 тыс. рублей за непредоставление или несвоевременное предоставление иноагентом сведений, требуемых по закону. В январе 2024 года Савёловский суд Москвы оштрафовал певца на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах. 9 июля исполнителя вновь оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Ему назначили административное наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей.

В ноябре 2021 года Моргенштерн уехал из России. Поводом для отъезда артиста стали обвинения в продаже наркотиков в интернете. В мае 2022-го он был включён в список физлиц-иноагентов.