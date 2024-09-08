* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 8 сентября, 2024, 09:05 — ИА Регнум. В отношении рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Алишер Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«В отношении иноагента Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»)», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что Моргенштерн в течение длительного времени публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без пометок иноагента.

Рэперу может грозить наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей и до двух лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, возбудить уголовное дело в отношении Моргенштерна столичная прокуратура потребовала в июне текущего года. В ведомстве указали, что в течение года артиста дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, при этом он продолжал распространение в соцсетях материалов без указания статуса иностранного агента.

Моргенштерн уехал из России в ноябре 2021 года. В мае 2022 года певца включили в список физлиц-иноагентов.

В январе 2024 года Савёловский суд Москвы оштрафовал певца на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. В середине ноября прошлого года суд оштрафовал Моргенштерна на 40 тысяч рублей за непредоставление или несвоевременное предоставление иноагентом сведений, требуемых по закону.

В конце того же месяца власти Объединённых Арабских Эмиратов запретили артисту въезд в Дубай. Музыкант отметил, что перебрался из России в ОАЭ, но не имел статуса резидента. Он время от времени въезжал на территорию ОАЭ как турист.

В правоохранительных органах 5 июля сообщили, что рэперу грозит уголовное преследование за неуведомление МВД России о наличии другого гражданства.

9 июля Моргенштерна вновь оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Исполнителю назначили административное наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей.