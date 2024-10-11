Курск, 11 октября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. У Вооружённых сил Украины (ВСУ) на приграничных территориях Курской области возникли серьёзные трудности с логистикой. Об этом 11 октября сообщили в силовых структурах.

Евгений Биятов / РИА Новости

Отмечается, что из-за этого в рядах украинской армии возникла неразбериха.

«У ВСУ в курском приграничье сейчас неразбериха, имеются большие проблемы с логистикой», ― отметил в беседе с ТАСС представитель силовых структур.

Он уточнил, что о такой ситуации у ВСУ стало известно из перехваченного радиоэфира.

Как сообщало ИА Регнум, по данным на 11 октября в общей сложности за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 300 бойцов, а также 13 единиц бронетехники, включая пять танков и три БМП. Потери украинской армии с начала боевых действий под Курском составили около 21,9 тыс. бойцов, 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров, 897 боевых бронированных машин.

Около 1500 бойцов ВСУ попали в окружение российских бойцов в районе села Ольговка Кореневского района Курской области.

Военный блогер Юрий Подоляка 10 октября сообщил, что российские войска ведут наступление в Курской области, прорывая оборону ВСУ по всему фронту. Они ведут атаки таким образом, чтобы лишить противника последних путей снабжения, заставляя ВСУ покинуть данные районы.

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что каждый день украинские войска теряют очень серьёзные участки на линии боевого соприкосновения, а на курском направлении противник впал в панику.