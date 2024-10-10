Курск, 10 октября, 2024, 21:57 — ИА Регнум. ВС РФ ведут наступление в Курской области, прорывая оборону ВСУ по всему фронту, написал в своём Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

Иван Шилов ИА Регнум

«Курская область — наступление ВС РФ 10.10.24: прорывы по всему фронту. У противника здесь сегодня второе «10 сентября» (день нашего первого прорыва в Курской области). Причём пока всё говорит о том, что сегодня результат у нас должен быть лучше», — отметил он.

Атаки ВС РФ ведутся таким образом, чтобы лишить противника последних путей снабжения, заставляя ВСУ покинуть данные районы, также ВС России стремятся резко уменьшить линию фронта и маневрировать резервами, упрощая выполнение боевых задач, добавил Подоляка.

Как передавало ИА Регнум, ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области, взяв под контроль село Любимовка и дорогу Суджа — Коренево, которую противник использовал для снабжения.

Пресс-служба Минобороны ранее 10 октября сообщила, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки составили более 200 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении с августа 2024 года — более 21,5 тыс. человек. В минувшие сутки подразделения ВС РФ отразили в Курской области две атаки противника. Пять военнослужащих ВСУ в указанный период сдались в российский плен.