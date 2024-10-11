Вашингтон, 11 октября, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский стал более открытым к диалогу и мирным переговорам с Россией. Об этом 11 октября сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на западных дипломатов.

ИА Регнум

Отмечается, что позиции Зеленского ослабли на фоне успешных наступательных действий Вооружённых сил России в Донбассе и провала операции украинской армии в Курской области.

«Западные дипломаты в Киеве почувствовали, что Зеленский стал более открытым для начала переговоров с Россией, даже несмотря на то, что Россия заняла более 20% Украины и вряд ли уступит какую-либо территорию», ― отмечается в материале.

Обозреватели напомнили, что ещё недавно Зеленский безальтернативно выступал за мир на условиях Киева, однако за последний год из-за успехов России на поле боя его позиции ослабли.

Издание отметило, что на фоне быстрых темпов наступления ВС РФ западные аналитики прогнозируют новые территориальные потери со стороны Украины в ближайшие месяцы.

Итальянская газета Corriere della Sera 10 октября написала, что Зеленский якобы готов к прекращению огня по сложившейся линии фронта, но без признания потери Украиной территорий.

Журналисты издания отметили, что на такой шаг Киев готов пойти в обмен на гарантии Запада о безопасности по образцу тех, что США предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам. Кроме того, глава киевского режима хотел бы от Рима, Берлина и Парижа, куда он отправился в рамках европейского турне, получить заверения в отношении быстрого вступления в Евросоюз, что дало бы Украине «горизонт роста».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал сигналы от Киева о готовности прекратить огонь. Он отметил, что в западных СМИ много рассуждений на эту тему, однако, по его словам, каких-либо действий на этот счёт по-прежнему никто не предпринимает.

При этом российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта. 5 сентября президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только на основе уже зафиксированных договоренностей. По его словам, эти договорённости были достигнуты в Стамбуле.