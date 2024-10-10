Москва, 10 октября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Кремль не получал сигналы от Киева о готовности прекратить огонь. Об этом 10 октября журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о якобы готовности Украины прекратить огонь в обмен на гарантии безопасности от стран Запада.

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Представитель Кремля отметил, что в западных СМИ много рассуждений на эту тему.

«По-прежнему каких-либо действий на этот счёт никто не предпринимает», — добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, ранее итальянская газета Corriere della Sera писала, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы готов к прекращению огня по сложившейся линии фронта, но без признания потери Украиной территорий.

Журналисты издания отметили, что на такой шаг Киев готов пойти в обмен на гарантии Запада о безопасности по образцу тех, что США предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам.

Кроме того, глава киевского режима хотел бы от Рима, Берлина и Парижа, куда он отправился в рамках европейского турне, получить заверения в отношении быстрого вступления в Евросоюз, что дало бы Украине «горизонт роста».

5 сентября президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только на основе уже зафиксированных договоренностей. По его словам, эти договоренности были достигнуты в Стамбуле.

В июне российский лидер на встрече с руководством МИД называл условия мирных переговоров с Украиной. В их числе вывод Вооруженных сил Украины из российских регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и отказ Киева от вступления в НАТО. В Киеве российский мирный план отвергли.