Москва, 7 октября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время визита в Туркменистан. Об этом 7 октября сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

AP/TASS/Vahid Salemi Масуд Пезешкиан

Он уточнил, что 11 октября российский лидер по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова совершит рабочий визит в Ашхабад, где примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития».

«Не исключено, что, в частности, наш президент проведёт двусторонние контакты. Об одном мы уже договорились, это встреча с президентом Ирана Пезешкианом. Эта встреча имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и для обсуждения, конечно, резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», — сказал Ушаков журналистам.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября Мишустин прилетел в Иран с официальным визитом, где провёл переговоры с Масудом Пезешкианом.

Путин 18 сентября одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном. О работе по завершению проекта договора о стратегическом партнёрстве между Москвой и Тегераном стало известно в сентябре 2022 года. Его начали согласовывать в связи с поправками с иранской стороны. 11 июня 2024 года директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил о приостановке процесса заключения договора из-за проблем у партнёров.