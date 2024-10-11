* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 11 октября, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Телеведущая Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) объявлена в международный розыск. Об этом указали в судебных документах.

Скриншот с YouTube Татьяна Лазарева

Уточняется, что Лазареву объявили в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, передаёт ТАСС.

Телеведущая длительное время проживает за рубежом.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года Лазареву внесли в перечень иноагентов. В Минюсте РФ уточнили, что телеведущая получала от Украины финансирование, осуществляя антироссийскую деятельность.

В августе 2023 года она заявляла, что радуется атакам беспилотников на российские города. В апреле 2024 года уехавшая из России Лазарева утверждала, что не планирует возвращаться на родину. При этом в Испании, где она сейчас проживает, у неё нет работы и знакомых. Она также говорила, что была не готова потерять статус, которым раньше пользовалась.

13 июня МВД России объявило бежавшую из страны Лазареву в розыск. 17 июня в России против неё возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. 22 июня стало известно, что следователи решили рассмотреть вопрос о возбуждении в отношении Лазаревой ещё одного уголовного дела. Её заподозрили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.