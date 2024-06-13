* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 июня, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), следует из базы данных ведомства.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

«Разыскивается по уголовное статье», — следует из карточки.

По какой именно статье разыскивают Лазареву, не уточнили.

В апреле уехавшая из России бывшая телеведущая и актриса заявила, что не планирует возвращаться на родину. При этом она заявила, что в Испании, где она сейчас проживает, у неё нет работы и знакомых. Она также говорила, что была не готова потерять статус, которым раньше пользовалась.

В августе 2023 года Лазарева заявляла, что радуется атакам беспилотников на российские города.

Телеведущая также планировала участвовать в выборах в Московскую государственную думу. Она заявляла, что в её избирательной кампании примут участие еще 44 иноагента, но кто именно, телеведущая не уточняла.

Депутат Госдумы Елена Ямпольская направила запрос в Генпрокуратуру о проверке Лазаревой по статье об оправдании терроризма. В свою очередь заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов отмечал, что телеведущая относится к немногочисленной категории бежавших из России после начала СВО, которые ведут публичную деятельность против родины.