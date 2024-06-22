* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 22 июня, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Следователи могут возбудить ещё одно уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Бежавшую из страны журналистку заподозрили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщают «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы.

Андрей Любимов/RBC/TASS Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Лазаревой грозит ещё одно уголовное дело — ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»), основания его возбудить есть», — рассказал собеседник «Известий».

Собеседник уточнил, что в рамках указанного уголовного дела телеведущей может грозить до двух лет лишения свободы.

Лазарева неоднократно получала штрафы за нарушение маркировки иноагента. 13 июня стало известно, что она объявлена в розыск по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня в отношении Лазаревой было возбуждено дело по статье об оправдании терроризма. 19 июня телеведущую внесли в перечень экстремистов и террористов.

Ранее прокуратура Москвы выявила в действиях ряда публичных лиц нарушения требований уголовного законодательства. Уголовные дела, в том числе по статье «реабилитация нацизма», грозят актрисе Яне Трояновой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), историку Тамаре Эйдельман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и певице Елизавете Гырдымовой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), более известной как Монеточка.