* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Мадрид, 16 августа, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Бывшая телеведущая Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявила, что радуется атакам беспилотников на российские города. Об этом она сказала в интервью программе «И грянул Грэм».

Станислав Красильников/ТАСС Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. И я, правда, каждый раз, это ужасно, но я радуюсь!» — сказала она.

Также она заявила, что радовалась мятежу Евгения Пригожина.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Пресненский суд Москвы оштрафовал Лазареву на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Она была признана виновной по ст. 19.34 ч .4 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что будет продолжать вносить в парламент предложения, призванные сделать жизнь оскорбляющих Россию людей интересной и полной борьбы.