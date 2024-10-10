Вашингтон, 11 октября, 2024, 02:17 — ИА Регнум. «Подарок» президента Владимира Путина в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином со словами поддержки территориальной целостности КНР разозлил Вашингтон. Об этом 10 октября написали обозреватели издания NetEase.

Government ZA Флаги России и Китая

Авторы отметили, что поздравление от имени российского лидера передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Негативная реакция властей США последовала из-за содержания в поздравлении темы Тайваня.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва полностью поддерживает усилия Пекина по сохранению единства КНР и считает действия США в районе Тайваньского пролива направленными на создание напряжённости на Дальнем Востоке. Это идёт вразрез с позицией администрации США, поддерживающей «независимость» Тайваня, заключили в статье.

Как сообщало ИА Регнум, высокий уровень взаимного доверия между Россией и Китаем позволяет интенсивно развивать военно-техническое сотрудничество для упрочения безопасности и поддержания стабильности на континенте, заявил по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 2 октября по случаю 75-летия установления двусторонних дипломатических отношений обменялись поздравительными посланиями. Глава российского государства подчеркнул, что отношения между странами выдержали испытание временем и вышли на самый высокий уровень за весь период их существования.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что придаёт большое значение развитию российско-китайских отношений и готов к расширению и укреплению всестороннего сотрудничества для поддержания мира и стабильности во всём мире.