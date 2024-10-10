США разозлил дипломатический подарок Путина Китаю
NetEase: США разгневало российское поздравление Китаю с юбилеем дипотношений
Вашингтон, 11 октября, 2024, 02:17 — ИА Регнум. «Подарок» президента Владимира Путина в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином со словами поддержки территориальной целостности КНР разозлил Вашингтон. Об этом 10 октября написали обозреватели издания NetEase.
Авторы отметили, что поздравление от имени российского лидера передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Негативная реакция властей США последовала из-за содержания в поздравлении темы Тайваня.
Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва полностью поддерживает усилия Пекина по сохранению единства КНР и считает действия США в районе Тайваньского пролива направленными на создание напряжённости на Дальнем Востоке. Это идёт вразрез с позицией администрации США, поддерживающей «независимость» Тайваня, заключили в статье.
Как сообщало ИА Регнум, высокий уровень взаимного доверия между Россией и Китаем позволяет интенсивно развивать военно-техническое сотрудничество для упрочения безопасности и поддержания стабильности на континенте, заявил по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами Сергей Лавров.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 2 октября по случаю 75-летия установления двусторонних дипломатических отношений обменялись поздравительными посланиями. Глава российского государства подчеркнул, что отношения между странами выдержали испытание временем и вышли на самый высокий уровень за весь период их существования.
Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что придаёт большое значение развитию российско-китайских отношений и готов к расширению и укреплению всестороннего сотрудничества для поддержания мира и стабильности во всём мире.