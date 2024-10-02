Пекин, 2 октября, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю 75-летия установления двусторонних дипломатических отношений. Об этом 2 октября сообщило Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА Регнум Путин, Си Цзиньпин

«За 75 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений, обе стороны исходили из фундаментальных интересов двух стран и двух народов… способствовали постоянному качественному совершенствованию китайско-российских отношений», — указал Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что взаимовыгодные добрососедские отношения и всестороннее стратегическое сотрудничество стали наиболее существенными показателями отношений между двумя странами, а политическое взаимодоверие и результаты сотрудничества внесли важный вклад в повышение благосостояния двух народов и построение более справедливого миропорядка.

Также Си Цзиньпин отметил, что придаёт большое значение развитию российско-китайских отношений и готов к расширению и укреплению всестороннего сотрудничества между Россией и Китаем для поддержания мира и стабильности во всём мире.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в своём поздравительном послании указал, что отношения между РФ и Китаем выдержали испытание временем и вышли на самый высокий уровень за весь период их существования. Россия и КНР сотрудничают в различных областях, таких как экономика, торговля и наука, а также привержены построению справедливого и многополярного мира, добавил глава российского государства.