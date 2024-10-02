Москва, 2 октября, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Отношения России и КНР выдержали испытание временем и вышли на самый высокий уровень за весь период их существования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

По словам российского лидера, которого цитирует Центральное телевидение Китая, эти отношения являются тесными и взаимовыгодными.

«Тесные и взаимовыгодные отношения между Россией и Китаем выдержали испытание временем. В настоящее время российско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю»,— сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая Владимир Путин на переговорах в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Кроме того, президент добавил, что в основе российско-китайских отношений лежат принципы доверия, равноправия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга.

В начале июня Путин отметил, что отношения РФ и КНР основаны на глубинных интересах и не носят ситуативного характера. Российский лидер также уточнил, что Китай остаётся основным экономическим партнёром России.