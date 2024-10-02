Москва, 3 октября, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Высокий уровень взаимного доверия между Россией и Китаем позволяет интенсивно развивать военно-техническое сотрудничество для упрочения безопасности и поддержания стабильности на континенте. Об этом по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Наша страна неизменно придавала самое большое значение наращиванию сотрудничества со своим великим соседом. В 1996 году российско-китайское партнёрство приобрело стратегический характер, и с тех пор его статус неоднократно повышался», — отметил Лавров в статье для «Российской газеты».

Он напомнил, что в 2001 году между Россией и Китаем был подписан Договор о добрососедстве, зафиксировавший принципы двустороннего диалога: уважение интересов друг друга, взаимная поддержка в вопросах суверенитета, готовность к всестороннему сотрудничеству и другие. По словам Лаврова, добрососедские отношения РФ и КНР не являются союзом, но тем не менее они по своей эффективности превосходят военно-политические альянсы.

«Мы убеждены: России нужен процветающий и стабильный Китай, а Китаю нужна сильная и успешная Россия», — указал глава МИД.

Также он подчеркнул, что двусторонние отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, а высокий уровень взаимного доверия позволяет интенсивно развивать военно-техническое сотрудничество, проводить совместные учения.

«Всё это способствует упрочению безопасности наших стран, поддержанию международной и региональной стабильности, прежде всего на пространстве Большой Евразии», — объяснил Лавров.

При этом он отметил, что такие действия носят транспарентный характер, предпринимаются в соответствии с международным правом и не направлены против третьих стран.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по случаю 75-летия установления двусторонних дипломатических отношений обменялись поздравительными посланиями. Глава российского государства подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем выдержали испытание временем и вышли на самый высокий уровень за весь период их существования. Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что придаёт большое значение развитию российско-китайских отношений и готов к расширению и укреплению всестороннего сотрудничества для поддержания мира и стабильности во всём мире.