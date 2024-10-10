Волжск, Марий Эл, 10 октября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. В городе Волжск республики Марий Эл задержали 16-летнего подростка по подозрению в нападении с ножом на двух сверстников, потерпевшие в больнице. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.

РИА Новости

«В результате совместных действий следователя СК и сотрудников МВД по Марий Эл был установлен и задержан подозреваемый — 16-летний местный житель. По предварительным данным, вечером 9 октября в лесопосадке в микрорайоне Машиностроитель города Волжска между ним и подростками произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс удары имеющимся при себе ножом. С полученными телесными повреждениями потерпевшие покинули место происшествия и позвонили родителям, которые вызвали медработников», — говорится в сообщении.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). В прокуратуре уточнили, что подросткам нанесли не менее 10 ударов ножом в разные части тела. По предварительным данным, причиной покушения стала ревность.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября бывший студент Лангепасского политехнического колледжа в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) напал с ножом на преподавателя этого учебного заведения. Со слов одногруппников, несколько лет назад преподаватель ставила парню двойки, из-за чего его отчислили.

23 сентября в Балаганске Иркутской области преподаватель физкультуры остановил восьмиклассника, напавшего с молотком на одноклассников. Перед уроком 13-летний ученик в раздевалке нанёс удары молотком трём одноклассникам. Один из пострадавших выбежал из раздевалки и позвал на помощь педагогов. Серьёзных травм дети не получили, им оказали необходимую помощь и отправили домой. Следователи возбудили два уголовных дела по факту нападения: в отношении работников образования и органов системы профилактики о халатности, а также о покушении на убийство двух и более лиц.