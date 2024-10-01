Лангепас, Югра, 1 октября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Бывший студент Лангепасского политехнического колледжа в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) напал с ножом на преподавателя этого учебного заведения.

Кадр из видео

Инцидент произошёл на улице Ленина днём 1 октября. Молодой человек подошёл к зданию колледжа, преодолел стойку охраны и направился в кабинет. Там достал нож и набросился на преподавателя по информатике. Женщина оказала сопротивление. Нападавший сбежал. Позднее его задержала полиция.

Со слов одногруппников, несколько лет назад преподаватель ставила парню двойки, из-за чего его отчислили.

«Оперативники уголовного розыска установили личность гражданина и доставили его в отдел полиции для разбирательства», ― сообщили в региональном управления МВД России.

Правоохранители по факту произошедшего начали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В беседе с ИА Регнум преподавательница рассказала, что серьёзно не пострадала.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября в Балаганске Иркутской области преподаватель физкультуры остановил восьмиклассника, напавшего с молотком на одноклассников. Перед уроком 13-летний ученик в раздевалке нанёс удары молотком трём одноклассникам. Один из пострадавших выбежал из раздевалки и позвал на помощь педагогов. Серьёзных травм дети не получили, им оказали необходимую помощь и отправили домой. Следователи возбудили два уголовных дела по факту нападения: в отношении работников образования и органов системы профилактики о халатности, а также о покушении на убийство двух и более лиц.

16 сентября в Челябинске один из школьников напал на учеников и учителей в школе № 68. В результате пострадали четыре человека. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место происшествия после вызова персоналом школы. Выяснилось, что у ученика были проблемы с общением. Учителя не могли предположить, что этот мальчик способен на такого рода поступки.