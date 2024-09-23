Москва, 23 сентября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. В посёлке Балаганск Иркутской области вооружённый ножом и молотком школьник напал на одноклассников перед уроком физкультуры, сообщил источник ИА Регнум.

Belkin Alexey/Global Look Press

По предварительным данным, пострадали трое восьмиклассников. Нападавшего обезвредил учитель физкультуры. Данные о состоянии пострадавших школьников пока не поступали.

Известно, что подростка задержали и доставили в отдел полиции, сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы юноши.

16 сентября ЧП произошло в школе в Челябинске. Один из школьников напал на учеников и учителей. Пострадали пять человек, двоих девочек госпитализировали в тяжёлом состоянии.