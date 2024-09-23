Дела возбудили после нападения школьника на детей в Иркутской области
Дела возбудили после нападения школьника на одноклассников в Иркутской области
Москва, 23 сентября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Следователи возбудили два уголовных дела по факту нападения восьмиклассника на своих одноклассников в посёлке Балаганск Иркусткой области. Как рассказали в СУ СК по региону, школьник напал на детей перед уроком физкультуры, серьёзно никто не пострадал. В настоящее время нападавший задержан.
ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Возбуждены дела о покушении на убийство и халатности. Мотивы нападавшего подростка выясняют. Известно, что на профилактическом учёте он не состоял.