Москва, 23 сентября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Следователи возбудили два уголовных дела по факту нападения восьмиклассника на своих одноклассников в посёлке Балаганск Иркусткой области. Как рассказали в СУ СК по региону, школьник напал на детей перед уроком физкультуры, серьёзно никто не пострадал. В настоящее время нападавший задержан.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Возбуждены дела о покушении на убийство и халатности. Мотивы нападавшего подростка выясняют. Известно, что на профилактическом учёте он не состоял.

Обезвредил нападавшего учитель физкультуры.