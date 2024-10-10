Париж, 10 октября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прилетел в Париж и встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщило в Telegram-канале украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

На видеозаписи первых минут встречи Зеленский и Макрон тепло поприветствовали друг друга и под звуки фанфар направились в правительственное здание.

Ранее Зеленский прибыл с визитом в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представил ему свой «план победы».

Американское издание Politico ранее отмечало, что визит лидера киевского режима в Лондон состоится после отмены встречи на американской военной базе Рамштайн в Германии, куда должен был прибыть также президент США Джо Байден и где планировалось обсудить вопрос о возможном предоставлении Киеву «разрешения» на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ.

Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен отменили своё участие во встрече в Рамштайне, сославшись на необходимость находиться в стране на фоне ожидания удара урагана «Милтон» по побережью Флориды.

Недавно Макрон опубликовал в соцсетях видео, на котором французские военные инструкторы проводят подготовку бригады ВСУ «Анна Киевская». На кадрах видно, что украинские военные проходят тактико-огневую подготовку, а также проводят учения по стрельбе и управлению артиллерийским вооружением под руководством французских инспекторов.