Страсбург, Франция, 10 октября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в соцсети X видео, на котором французские военные инструкторы проводят подготовку бригады ВСУ «Анна Киевская».

Кадр из видео

«Наши военные в настоящее время обучают 2300 украинских бойцов в Гранд-Эсте. Бригада «Анна Киевская» будет обучена и оснащена, благодаря солидарности Франции», — написал он в посте.

На кадрах видно, что украинские военные проходят тактико-огневую подготовку, а также проводят учения по стрельбе и управлению артиллерийским вооружением под руководством французских инспекторов. Также он опубликовал фото рукопожатия с бойцом ВСУ, подписав «вместе с украинцами».

Бригада получила такое название в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери Великого князя киевского Ярослава Мудрого.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в Еврокомиссии заявили, что страны ЕС с ноября 2022 года обучили уже около 60 тыс. военных ВСУ на своей территории. Было также отмечено, что к концу зимы Европейский союз планирует подготовить ещё 15 тыс. украинских военных, таким образом общее число обученных европейскими странами бойцов составит уже 75 тыс. человек.

EUMAM Ukraine — это Миссия Европейского союза по военной помощи Украине, берущая своё начало с октября 2022 года. Её целью стало повышение боеспособности украинских военных в конфликте с Россией. Согласно ей, украинские бойцы проходят военную подготовку по стандартам армии НАТО. Центры подготовки координируют свои действия с аналогичными службами из США, Канады и Великобритании.

Основные органы и тренировочные штабы организации располагаются в Бельгии, Германии и Польше. Общий объём финансирования миссии оценивается в 200 млн евро, финансирование осуществляется из Европейского фонда мира (EPF), а также от отдельных стран, среди которых Норвегия.

Представитель МИД Мария Захарова осудила создание миссии, еще до её официального запуска, заявив, что данная кампания делает ЕС участником конфликта.