* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 10 октября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Журналистку Залину Маршенкулову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), оправдывавшую убийство военкора Владлена Татарского, внесли в список террористов и экстремистов.

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Данные реестра на сайте Росфинмониторинга были обновлены 10 октября.

«Маршенкулова Залина Хамидовна, 05.06.1986 г. р. , г. Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарской республики», — такая запись была внесена в реестр.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Маршенкулова была объявлена в розыск. Уголовное дело против неё возбудили 10 апреля из-за публикации, в которой она оправдывала убийство военкора Татарского.

В тот же день Следственный комитет заочно предъявил журналистке обвинения в оправдании терроризма. По данным СК, Маршенкулова разместила в Telegram-канале ряд соответствующих публикаций. Ведомство сообщило о намерении подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемой в виде заключения под стражу.

Также 10 октября Росфинмониторинг внёс в реестр террористов и экстремистов таджикского блогера Джумабоя (Салмона Раджабзода), оскорблявшего русских девушек, а также двух боевиков украинского формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Виктора Карася и Максима Божко.