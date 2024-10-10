Москва, 10 октября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс оскорбившего русских девушек блогера Джумабоя (Салмона Раджабзоду) в список террористов и экстремистов. Это следует из данных, опубликованных на сайте ведомства.

Михаил Почуев / ТАСС

«Раджабзода Салмон Джумабой, 22.10.2000 г. р., г. Пенджикент Республики Таджикистан», — указано в перечне.

25 сентября Чертановский районный суд арестовал блогера. Фигуранта обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности организованной группой»).

Салмону грозит до шести лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, в публикуемых в соцсетях видео блогер высмеивал девушек со славянской внешностью. В одном из таких роликов говорилось, что «скоро все русские девушки будут наши».

Позже, 7 января, Джумабой был задержан.

Затем блогеру удалось избежать меры пресечения, суд отпустил его из зала заседаний. Но Мосгорсуд отменил постановление и направил ходатайство следователя на новое рассмотрение. Позже Симоновский суд Москвы принял решение отправить под домашний арест блогера.